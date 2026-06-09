La Policía de Córdoba mantiene un intenso operativo para encontrar a Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años que permanece desaparecida desde el lunes al mediodía en la localidad de Colonia Caroya.

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La denuncia fue presentada por su madre luego de que la joven no regresara a su hogar tras salir de la escuela. A partir de ese momento, la Fiscalía de Instrucción de Jesús María puso en marcha el protocolo de búsqueda y comenzó a reconstruir los movimientos de la menor.

El operativo involucra a cerca de 100 efectivos, más de 20 móviles y un helicóptero.

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Según informó la Policía provincial, los rastrillajes se realizan tanto en sectores urbanos como rurales de Colonia Caroya y zonas cercanas. Además, se analizan registros de cámaras de seguridad y se toman testimonios para intentar determinar qué ocurrió después de que la adolescente abandonara el establecimiento educativo.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, aseguró que las tareas comenzaron pocas horas después de radicada la denuncia y que continúan de manera ininterrumpida. También indicó que se encuentran trabajando bomberos, unidades especiales y personal de la Policía Judicial.

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Los investigadores analizan cámaras, dispositivos electrónicos y el entorno de la joven.

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De acuerdo con las autoridades, se realizan entrevistas a familiares, amigos y personas cercanas, mientras se revisan cámaras de comercios y estaciones de servicio de la zona. También se activó el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

Luciana fue descripta como una adolescente de contextura delgada, aproximadamente 1,60 metros de altura, tez trigueña y cabello negro. Al momento de su desaparición vestía zapatillas blancas y verdes, jean azul y un buzo azul marino.

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Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron que cualquier información sobre su paradero sea comunicada a la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, a través de los teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339, o mediante el 911 y las dependencias policiales más cercanas.

Fuente: Infobae