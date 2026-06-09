La semana pasada, la placa inicial estuvo integrada por Hanssen, Brian Sarmiento, Zunino, Emanuel, Juanicar, Sol Abraham, Andrea del Boca e Yipio.

Ads

Tras una primera instancia de votación positiva, varios participantes lograron salir de la placa gracias al apoyo de la audiencia. De esta manera, la definición pasó a una placa negativa integrada por Brian, Hanssen, Juanicar, Yipio y Zunino.

Con el correr de la gala, los participantes fueron siendo salvados hasta que el mano a mano final quedó entre Brian Sarmiento y Zunino. Finalmente, el público decidió que Brian fuera quien abandonara la casa.

Ads

De esta manera, Brian Sarmiento se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano y dejó el reality por segunda vez, luego de haber regresado semanas atrás gracias a una nueva oportunidad dentro del juego.

Ads