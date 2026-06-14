Una joven de 21 años murió en Brasil luego de caer desde una plataforma de 40 metros durante una actividad de bungee jumping en la ciudad de Limeira, en el estado de San Pablo. Por el hecho, tres personas fueron detenidas e investigadas por homicidio con dolo eventual.

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La víctima fue identificada como María Eduarda Rodrigues de Freitas, una profesora de Educación Física y Gestión Deportiva oriunda de Jandira. Según la investigación, los organizadores habrían autorizado el salto sin colocar la cuerda de seguridad, elemento indispensable para la práctica.

Un video que se viralizó en redes sociales muestra el momento en que la joven es lanzada al vacío desde el Ponte do Esqueleto. Instantes después, los presentes advirtieron la ausencia del sistema de protección y comenzaron a gritar desesperadamente.

Tras el accidente, intervinieron efectivos de Bomberos y personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), aunque los médicos solo pudieron constatar el fallecimiento de la joven. Su prometido, que se encontraba en el lugar, debió recibir asistencia médica tras sufrir una descompensación.

La Policía Civil detuvo inicialmente a seis personas vinculadas a la organización de la actividad, aunque tres recuperaron la libertad luego de declarar. Los otros tres involucrados, un bombero civil de 32 años y dos hombres de 42 y 27 añospermanecen detenidos y fueron imputados por homicidio con dolo eventual.

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Horas antes de la tragedia, María Eduarda había compartido imágenes de la excursión en sus redes sociales. En una de sus publicaciones escribió una frase que, tras el fatal desenlace, se volvió viral: "¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?".

La Justicia brasileña continúa investigando las responsabilidades de los organizadores y las circunstancias que derivaron en el fatal accidente.

Fuente: TN

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