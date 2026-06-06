El actor brasileño José Patrik Machado, de 32 años, fue encontrado muerto en un hotel alojamiento de Campo Grande, luego de haber ingresado acompañado por dos hombres que se retiraron minutos antes del hallazgo, según informaron fuentes policiales.

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De acuerdo con el parte oficial, el hecho se conoció cerca de las 0:30, cuando empleados del establecimiento alertaron a la Policía tras notar que el huésped no respondía a los llamados. La recepcionista había mantenido un contacto previo a través del interfono, en el que el actor confirmó que permanecería en la habitación.

Sin embargo, al intentar comunicarse nuevamente para gestionar el cobro del servicio, no obtuvo respuesta. Ante esta situación, el personal se dirigió al cuarto y encontró a Machado tendido en el suelo, aparentemente sin signos vitales.

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Minutos después, una ambulancia llegó al lugar y los profesionales constataron el fallecimiento, indicando que el cuerpo ya presentaba rigidez cadavérica.

En el marco de la investigación, la identidad del actor fue confirmada mediante la documentación hallada en la habitación. Además, los peritos secuestraron su teléfono celular, que será sometido a análisis para reconstruir sus últimos movimientos y contactos.

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Si bien la causa de muerte aún no fue determinada de manera concluyente, el médico interviniente señaló que la principal hipótesis es una posible sobredosis, extremo que deberá ser corroborado por los estudios forenses.

Con información de TN