Un hombre de 37 años en absoluto estado de alteración fue demorado tras generar disturbios en la vía pública e incitar a pelear a vecinos, en un hecho ocurrido en el barrio Florentino Ameghino.

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Un llamado al 911 alertó sobre incidentes en la zona de Guayana y 9 de Julio, lo que motivó la intervención de personal de la Unidad de Prevención de Policía Local.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el individuo se encontraba alterando el orden público y provocando a personas del sector, por lo que procedieron a su demora y traslado para la realización de las actuaciones correspondientes.

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El hecho fue encuadrado como infracción a los artículos 35 y 74 del Decreto Ley 8031/73, con intervención del Juzgado Correccional N°4. Cumplidos los recaudos legales, el involucrado recuperó la libertad bajo caución juratoria.

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