Boxeador amateur: lo detuvieron por incitar a pelear a los vecinos
Ocurrió en el barrio Florentino Ameghino. El hombre, de 37 años, generó disturbios y alteró la tranquilidad del barrio, por lo que fue denunciado al 911.
Un hombre de 37 años en absoluto estado de alteración fue demorado tras generar disturbios en la vía pública e incitar a pelear a vecinos, en un hecho ocurrido en el barrio Florentino Ameghino.
Un llamado al 911 alertó sobre incidentes en la zona de Guayana y 9 de Julio, lo que motivó la intervención de personal de la Unidad de Prevención de Policía Local.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el individuo se encontraba alterando el orden público y provocando a personas del sector, por lo que procedieron a su demora y traslado para la realización de las actuaciones correspondientes.
El hecho fue encuadrado como infracción a los artículos 35 y 74 del Decreto Ley 8031/73, con intervención del Juzgado Correccional N°4. Cumplidos los recaudos legales, el involucrado recuperó la libertad bajo caución juratoria.