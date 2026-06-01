Boca atraviesa un nuevo cambio en su conducción futbolística. Este lunes se confirmó que Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador del primer equipo tras una reunión mantenida con Marcelo Delgado en el predio que el club posee en Ezeiza.

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La decisión llega apenas cuatro días después de la eliminación de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores, un golpe deportivo que terminó acelerando el cierre del ciclo del ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo.

Úbeda había asumido en octubre de 2025 y dirigió un total de 32 partidos oficiales. Durante su gestión cosechó 17 victorias, siete empates y ocho derrotas, con 45 goles a favor y 22 en contra. Su contrato vencía el próximo 30 de junio, pero la dirigencia resolvió no extender el vínculo.

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La derrota por 1 a 0 frente a Universidad Católica en La Bombonera marcó el final de una serie negativa en el torneo continental. Boca acumuló cuatro encuentros sin triunfos y quedó eliminado de manera prematura, un resultado que generó fuertes cuestionamientos de los hinchas.

Con la salida de Úbeda confirmada, la dirigencia xeneize deberá acelerar la búsqueda de un nuevo entrenador para encarar la segunda parte de la temporada y recuperar el protagonismo tanto en el ámbito local como internacional.

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