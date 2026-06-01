Ministro de gobierno, Carlos Bianco

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, criticó este lunes al presidente Javier Milei por negar una caída del consumo a partir de publicaciones en redes sociales que mostraban restaurantes y espacios públicos con gran concurrencia.

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“Vive en Narnia y parece que su fuente principal de información son los tuits que le hacen sus amigos”, sostuvo el funcionario durante su habitual conferencia de prensa, en referencia a una publicación compartida por el mandatario en la red social X.

La polémica se originó luego de que Milei replicara un mensaje de su colaborador Santiago Oría, quien difundió imágenes de la avenida Corrientes, teatros y locales gastronómicos con alta afluencia de público para cuestionar los diagnósticos sobre una retracción del consumo.

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“El consumo deprimido más loco de la historia de la humanidad. Y eso que el video es a fin de mes”, escribió el Presidente al compartir la publicación.

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Bianco respondió que el análisis de la situación económica no puede basarse en imágenes aisladas y comparó esas publicaciones con los llamados “tuits de Yrigoyen”, en alusión a la conocida historia sobre informes optimistas que recibía el expresidente Hipólito Yrigoyen de parte de su entorno.

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“Se refiere a la realidad argentina a partir de publicaciones que hacen sus amigos para que se quede contento y tranquilo”, afirmó el funcionario, uno de los dirigentes más cercanos al gobernador Axel Kicillof.

Durante su exposición, Bianco aseguró que los indicadores económicos muestran una situación distinta a la planteada por el Gobierno nacional. En ese sentido, citó datos oficiales y señaló que los salarios registrados acumulan varios meses de pérdida frente a la inflación.

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Según indicó, los ingresos de los trabajadores formales crecieron un 3% en marzo, por debajo de la inflación mensual del 3,4%, lo que habría profundizado la caída del poder adquisitivo.

El ministro también sostuvo que desde noviembre de 2023 los salarios del sector privado registrado acumulan una baja real del 5%, mientras que el conjunto del empleo formal registra una caída cercana al 9%.

Además, mencionó un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) según el cual nueve de cada diez empleos creados en los últimos dos años corresponden a puestos precarios o de baja calificación.

Las declaraciones se suman a los cruces habituales entre la administración bonaerense y la Casa Rosada sobre la evolución de la economía, los ingresos y el impacto de las políticas implementadas por el Gobierno nacional.

Fuente: NA