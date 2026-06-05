La Alcaidía Penitenciaria Batán realizó el primer simulacro anual de evacuación en sus instalaciones, con el objetivo de poner a prueba el Plan de Evacuación vigente ante una hipótesis de incendio en la cocina de uno de los pabellones y evaluar la coordinación de los distintos sectores intervinientes.

Ads

La actividad contó con la participación del jefe del Complejo Penitenciario Zona Este, Mario Faustino Agüero; el secretario de Coordinación, Eugenio M. Chiminella; la directora de la Alcaidía, María Guadalupe Díaz; subdirectores, jefes de secciones, integrantes de la Brigada Penitenciaria Contra Incendios (BPCI) y personal de áreas operativas y administrativas.

Durante el ejercicio intervinieron las áreas de Vigilancia y Tratamiento, Guardia de Seguridad Exterior, Sanidad, el Grupo de Intervención ante Emergencias (G.I.E.) y la Brigada Penitenciaria Contra Incendios, que llevaron adelante las acciones previstas en el protocolo institucional para evacuar el sector afectado y desplegar los recursos de respuesta.

Ads

Puede interesarte

En ese marco, se simuló la asistencia y evacuación de una persona alojada en el pabellón, lo que permitió evaluar la articulación y capacidad de respuesta de los equipos. Finalizada la evacuación, los brigadistas realizaron tareas de control y extinción del foco ígneo simulado, mientras que el personal sanitario efectuó las evaluaciones preventivas correspondientes.

La jornada permitió observar el desempeño de los equipos intervinientes y generar un espacio de análisis orientado a optimizar futuras intervenciones. Las personas privadas de la libertad participaron de manera ordenada y colaborativa, lo que contribuyó al normal desarrollo del simulacro.

Ads

La directora María Guadalupe Díaz destacó el compromiso y profesionalismo del personal y subrayó la importancia de sostener instancias de capacitación y entrenamiento para fortalecer la preparación institucional frente a emergencias. Asimismo, agradeció el acompañamiento de las autoridades del Complejo y reconoció la labor de todos los sectores participantes, además de resaltar la conducta de los internos durante la actividad.