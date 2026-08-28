La inseguridad y el deterioro de la situación económica volvieron a aparecer entre los principales reclamos de vecinos del barrio El Martillo. Marcela Martínez, residente de la zona, aseguró que el temor creció en los últimos meses y cuestionó la efectividad del refuerzo policial anunciado para distintos sectores de Mar del Plata.

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“Vinieron más policías, no sé para dónde, porque la verdad que no se ven”, sostuvo. Según relató, los patrullajes son esporádicos y los hechos delictivos continúan. “Roban en los negocios, entran como Pancho por su casa. Hoy es tierra de nadie”, describió.

Martínez aseguró que vive en Mar del Plata desde hace 35 años y afirmó que nunca había observado un escenario similar. “Nunca vi tantas cosas tan feas como ahora en el tema de inseguridad, la droga; es todo un conjunto”, señaló. También manifestó preocupación por la participación de menores en episodios delictivos.

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El reclamo no se limita a la seguridad. La vecina puso el foco en el impacto de la crisis económica sobre las familias del barrio y aseguró que cada vez son más las personas que necesitan asistencia alimentaria. “La gente viene y viene a pedirte comida y ahora son muchos más”, contó.

Martínez explicó que durante un tiempo sostuvo un comedor en el barrio El Martillo, pero debió cerrarlo. Ante el aumento de la demanda, adelantó que pretende volver a abrirlo el próximo mes. “Tengo muchas familias que me necesitan y esa es una forma de ayudar desde mi lugar”, expresó.

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La vecina también cuestionó al Gobierno nacional por la situación económica y social y aseguró que observa dificultades en distintos ámbitos, desde la salud hasta la seguridad. “Estamos pasándola muy mal en todos los sentidos”, resumió. Y cerró con una definición sobre la incertidumbre que, según su mirada, atraviesa a muchas familias: “Estamos al azar, a ver qué te puede llegar a pasar mañana. Esto es una ruleta rusa”.

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