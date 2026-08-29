La seguridad continúa entre las principales preocupaciones de los vecinos de Florentino Ameghino. “Estamos igual que todos los barrios, pero nosotros trabajamos con ambas comisarías, la Sexta y la Duodécima”, explicó Rubén Pereyra, presidente de la sociedad de fomento.

Ads

El referente sostuvo que mantienen contacto con las dependencias policiales para abordar las situaciones que se presentan en la zona. Sin embargo, remarcó una necesidad concreta: “Queremos más patrulleros funcionando”.

Puede interesarte

En materia de alumbrado público, Pereyra explicó que los vecinos realizan primero los reclamos a través de la línea 147. “Cuando no tienen respuesta, nos pasan los números de reclamo y nosotros hablamos directamente con el Emvial y con su presidente”, detalló.

Una dinámica similar mantienen para el estado de las calles de granza. Según indicó, desde la entidad fomentista envían directamente el listado de arterias que necesitan reparaciones y, hasta el momento, destacó que las respuestas fueron favorables.

Pereyra remarcó que la sociedad de fomento continuará funcionando como intermediaria ante los distintos pedidos del barrio y mantendrá abiertos los canales de contacto con los vecinos.

Ads

Ads