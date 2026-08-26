Luego de esperar la resolución de la comisión de Labor Deliberativa, los vecinalistas que reclaman medidas ante la situación de inseguridad consiguieron la Banca 25 y podrán presentar su planteo este jueves a las 10 en el Concejo Deliberante.

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“Nos otorgaron la banca para mañana a las 10 de la mañana”, confirmó Heraldo García, referente de la sociedad de fomento Constitución. Según explicó, durante la definición estuvieron presentes entre siete y ocho entidades en representación de las más de 40 que acompañan el pedido.

La propuesta apunta a que el Concejo Deliberante impulse una instancia permanente para elaborar un plan integral de seguridad. “La idea es que, como organismo de representación política de todos los vecinos de General Pueyrredon, convoque a una comisión donde intervengan Municipalidad, Provincia, Nación, Justicia y también los vecinos”, sostuvo García.

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El fomentista remarcó que el planteo busca ir más allá de las respuestas exclusivamente policiales. “Que tenga en cuenta no solo la parte preventiva o punitiva, sino también la situación de los lugares postergados, la contención social y distintos aspectos que son importantes en la sociedad”, señaló.

Las asociaciones trabajan ahora en un documento consensuado que será leído durante la exposición. “Estamos dispuestos a colaborar en lo que haga falta y queremos que se pueda hacer un plan duradero e integral”, afirmó García.

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“Esperamos que se pueda llegar a una resolución lo más rápido posible”, agregó. Según adelantó, algunos de los sectores involucrados ya comenzaron a realizar planteos para avanzar en posibles respuestas y los vecinalistas confían en que el pedido derive en una instancia concreta de trabajo.

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