Vista de la planta de Louis Dreyfus Company en Santa Fe. Ahora, se sumará una nueva en la provincia de Buenos Aires. AFP PHOTO / EITAN ABRAMOVICH.

La multinacional agroindustrial Louis Dreyfus Company (LDC) confirmó una inversión de US$ 400 millones para construir una nueva planta de molienda de semillas de soja y girasol en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

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La noticia fue comunicada por el director ejecutivo de la compañía, Michael Gelchie, al ministro de Economía, Luis Caputo, a través de una carta en la que destacó la importancia estratégica del proyecto para el sector agroindustrial argentino.

La futura instalación será una de las plantas de molienda de girasol más grandes del mundo.

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Según explicó la empresa, la inversión permitirá ampliar significativamente la capacidad de procesamiento de oleaginosas y sumar valor agregado a las exportaciones argentinas.

Caputo celebró el anuncio en sus redes sociales y aseguró que la decisión de la firma se consolidó tras una reunión mantenida durante el Argentina Week realizado en Nueva York.

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"Es una inversión estratégica para la empresa que se decidió que se hiciera en nuestro país", afirmó el ministro. Por su parte, el presidente Javier Milei también se hizo eco de la noticia y escribió: "Parece que los viajes sirven".

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La empresa destacó el potencial productivo del país y los avances macroeconómicos de los últimos meses.

En la carta enviada al Gobierno, Gelchie señaló que Argentina ocupa un lugar clave dentro de las operaciones globales de la compañía gracias a sus recursos naturales, su experiencia agrícola y su peso en el comercio internacional de alimentos.

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Además, remarcó que el proyecto refleja la confianza de la firma en el potencial de largo plazo del país y en el desarrollo futuro del sector agroindustrial.

La inversión llega en un contexto favorable para la producción de girasol. Durante la campaña 2025/26 se alcanzaron 3,1 millones de hectáreas sembradas y una cosecha estimada en 6,6 millones de toneladas, una de las más importantes de las últimas décadas.

Desde la compañía adelantaron que el proyecto contribuirá al desarrollo económico regional, la generación de empleo y la modernización de la infraestructura agroindustrial argentina.

Fuente: Clarín