En el entorno del Gobernador de la provincia de Buenos Aires consideran que la relación con el kirchnerismo quedó deteriorada luego de los últimos cuestionamientos públicos de Máximo Kirchner, y ya analizan la posibilidad de competir en unas Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) contra un candidato impulsado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

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Según fuentes cercanas al mandatario provincial, el discurso pronunciado por el líder de La Cámpora durante un acto político fue interpretado como una señal inequívoca de ruptura. En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que conduce Kicillof, entienden que Máximo Kirchner buscó reafirmar su liderazgo y marcar diferencias con el Gobernador de cara al futuro electoral.

En las actuales condiciones, no habría margen para construir una candidatura de consenso dentro del peronismo bonaerense. Por ese motivo, las PASO aparecen como la herramienta más viable para resolver las diferencias internas sin llegar a una fractura definitiva del espacio.

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