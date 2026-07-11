La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), presentó la tercera edición de Aventura en Mar del Plata, el programa que reunirá durante las vacaciones de invierno una amplia oferta de actividades culturales y recreativas para disfrutar en familia en distintos espacios municipales y privados de la ciudad.

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La propuesta comenzará el 20 de julio y contará con espectáculos teatrales, talleres, visitas guiadas, recitales, narraciones, actividades científicas, juegos, funciones infantiles y recorridos por museos y centros culturales, con entrada libre o a valores accesibles.

Un álbum de figuritas para recorrer la cultura marplatense

Una de las principales novedades de esta edición será el lanzamiento del Álbum de Figuritas de la Selección Cultural de Mar del Plata, una iniciativa que invita a las familias a recorrer los distintos espacios culturales de la ciudad mientras completan gratuitamente su colección.

El álbum podrá retirarse desde el 15 de julio en el Centro de Informes del EMTURyC, ubicado en Boulevard Marítimo 2276, y desde el 20 de julio también estará disponible en museos, teatros y centros culturales municipales.

Cada visita permitirá obtener nuevas figuritas y quienes encuentren la del Capitán Dorado recibirán un Pase Anual de Museos, que permitirá ingresar gratuitamente durante un año a todos los museos municipales, aunque no incluirá los espectáculos.

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Entradas gratuitas para funciones infantiles

Durante la presentación oficial, el intendente Agustín Neme destacó que el objetivo del programa es acercar a niños y familias a los espacios culturales de Mar del Plata y anunció que este año se incorporará una nueva propuesta junto al sector teatral privado.

En ese marco, se entregarán 10.000 entradas gratuitas para funciones en el Teatro Radio City y el Teatro Colón, destinadas a chicos de distintos barrios de la ciudad. Cada grupo familiar podrá retirar hasta cuatro entradas el 18 de julio, desde las 11, en el complejo Radio City-Roxy-Melany, ubicado en San Luis 1750.

Por su parte, el presidente del EMTURyC, Diego Juárez, explicó que el programa mantiene su perfil lúdico para incentivar el recorrido por los espacios culturales y remarcó que el álbum de figuritas surgió como una propuesta impulsada por el director de Cultura, Francisco Taverna, aprovechando el entusiasmo que genera el Mundial entre los más chicos. Además, destacó que el programa también representa una oportunidad laboral para numerosos artistas marplatenses, quienes podrán presentar sus espectáculos ante nuevos públicos durante el receso invernal.

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Llega Yequita, la versión infantil del Festival YECA

Otra de las novedades será Yequita, la versión para chicos del tradicional Festival YECA, que se desarrollará el 27 de julio, de 14 a 18, en Plaza Mitre.

El encuentro ofrecerá escenarios con espectáculos en vivo, bandas musicales, juegos temáticos, actividades artísticas, animación, glitter, feria y propuestas recreativas para todas las edades. Entre los artistas confirmados se encuentran Los Científicos Locos, Cuento con Vos, Las Magdalenas y Al Rock con Leche.

Bibliotecas, museos y teatro para todas las edades

La programación también incluirá numerosas actividades en las bibliotecas municipales. En la Biblioteca Marechal volverá el ciclo La Hora del Cuento, de lunes a jueves a las 16, mientras que La Fábrica de Historias by Pim Pam Pum recorrerá distintas bibliotecas barriales los días 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29 y 31 de julio.

Además, del 18 de julio al 1 de agosto, entre las 11 y las 19, se desarrollará la 11ª Feria del Libro Infantil y Juvenil en el Torreón del Monje.

En el marco de Aventura en el Teatro, habrá funciones gratuitas de espectáculos infantiles. En el Teatro Radio City se presentarán La Veredita Pequeña Orquesta (20 de julio, a las 15 y 17), Las Zapatillas Voladoras (21 de julio, a las 15 y 17) y Los Científicos Locos (22 de julio, a las 11). En tanto, el Teatro Colón ofrecerá El Elefante Trompita los días 22, 23 y 24 de julio, con funciones a las 17 y a las 19.

Museos y centros culturales con actividades durante todo el receso

Los museos municipales y centros culturales también formarán parte de la programación con propuestas para todas las edades. Habrá teatro, talleres, visitas guiadas, títeres, recitales, actividades científicas y experiencias interactivas en Villa Victoria, Museo Castagnino, Casa sobre el Arroyo, Villa Mitre, Casa de Mores y el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia.

Por su parte, el Teatro Colón ofrecerá una programación especial con espectáculos de música, danza, teatro y stand up, mientras que el Centro Cultural Osvaldo Soriano presentará obras infantiles como El Show del Yasomago, El Club del Tambor, funciones de títeres, el ciclo La Hora del Cuento y talleres recreativos.

Actividades en los barrios

El programa Almacenes Culturales también llevará actividades gratuitas a distintos barrios de Mar del Plata con jornadas recreativas que incluirán juegos, talleres artísticos, circo, títeres y música.

Las actividades comenzarán a las 14 en el Polideportivo del barrio Félix U. Camet (22 de julio), la Sociedad de Fomento San Eduardo de Chapadmalal (23 de julio), la Asociación de Fomento Villa Primera (24 de julio) y el Faro de la Memoria, en el barrio Alfar (29 de julio). El 31 de julio, desde las 15, la propuesta llegará al comedor del barrio Las Heras.

Asimismo, habrá actividades especiales en los hogares convivenciales Gayone (20 de julio), Casa de los Amigos (22 de julio) y Scarpati (27 de julio).

Toda la programación, con horarios, sedes y actividades actualizadas, ya puede consultarse en www.mardelplata.gob.ar/aventuraenmardelplata2026.