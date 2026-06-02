En el marco del avance de la renovación integral de la Rambla de Mar del Plata, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, llevó adelante la licitación de la segunda etapa del proyecto, mientras continúan en ejecución los trabajos correspondientes a la primera fase. En este marco, el asesor del Ministerio, Santiago Gutiérrez, destacó se avanza en “recuperar y realizar obras respetando la identidad original” de la icónica construcción.

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En diálogo con El Marplatense, Gutiérrez señaló que la semana pasada se avanzó en la licitación de la segunda etapa de la obra, impulsada por el gobierno provincial. Destacó que se trata de “una intervención muy importante de 41.000 m² para recuperar de manera integral por primera vez este espacio”, al que definió como emblemático tanto para los marplatenses como para todos los argentinos.

El acto contó con la presentación de cuatro ofertas que serán evaluadas, con una inversión estimada en $4.783.371.051,83 para esta nueva etapa. El proyecto integral prevé una inversión total de $22.901, constituyendo la primera puesta en valor completa del complejo desde su inauguración en 1941.

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Asimismo, Gutiérrez explicó que el proyecto contempla “recuperar y realizar obras respetando la identidad original” de la Rambla. En esta segunda etapa, precisó, “se va a intervenir todo lo que tiene que ver con el bajo Recova del Hotel Provincial y del Casino”.

Según se detalló oficialmente, las intervenciones abarcan obras estructurales como el retiro de solados, reacondicionamiento de contrapisos, impermeabilización, renovación de redes cloacales y de agua, desagües pluviales y sistema eléctrico, así como la recuperación de la iluminación con criterios acordes al diseño original.

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También se prevé la renovación de cielorrasos y baños públicos, junto con tareas de restauración edilicia que incluyen la reposición de solados históricos, recuperación de piezas pétreas y frentes comerciales, incorporación de mobiliario urbano y puesta en valor de espacios verdes.

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Por último, Gutiérrez remarcó que desde la Provincia continúan trabajando “para recuperar este espacio histórico” y subrayó que la obra permitirá “generar trabajo a través de la Rambla”, además de potenciar el turismo, la gastronomía, la hotelería y el comercio de la ciudad.