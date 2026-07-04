Un proyecto que propone modificar la Ley 13.482 para autorizar y regular el uso de armas no letales por parte de las fuerzas de seguridad provinciales ingresó a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia esta semana. La propuesta amplía el concepto más allá de las armas electrónicas, incluyendo tecnologías como dispositivos neumáticos, y se apoya en informes técnicos especializados para sustentar su implementación.

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La iniciativa, firmada por el diputado Carlos J. Puglelli de Fuerza Patria, incorpora los artículos 14 bis y 14 ter, mediante los cuales se habilita el uso de estas herramientas exclusivamente para personal en actividad que haya aprobado capacitaciones técnicas y evaluaciones psicofísicas. Asimismo, se define como arma no letal a todo dispositivo diseñado para generar efectos temporales en el organismo sin provocar daños permanentes.

Entre sus fundamentos, el texto establece que la regulación no invade competencias federales, ya que la normativa nacional vigente permite la clasificación de este tipo de dispositivos, quedando en manos de la provincia determinar su uso operativo.

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En términos de política de seguridad, la propuesta apunta a cubrir una “brecha crítica” entre la disuasión verbal o física y el uso de armas de fuego, promoviendo intervenciones bajo principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y gradualidad.

Además, diferencia expresamente estos dispositivos de la “picana eléctrica”, priorizando aquellos de proyección a distancia y restringiendo los de contacto directo, con el objetivo de evitar prácticas coercitivas basadas en el dolor.

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Por último, el proyecto establece controles estrictos sobre su utilización, limitándola a situaciones de amenaza real e inminente, con exigencias de registro, trazabilidad y evaluación continua del personal interviniente.

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