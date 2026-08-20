El proyecto que busca frenar la concesión de la Unidad Turística de Chapadmalal dio un nuevo paso en la Legislatura bonaerense. La comisión de Hacienda del Senado aprobó la iniciativa impulsada por Fernanda Raverta y la dejó en condiciones de ser tratada en la próxima sesión.

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La propuesta plantea que el Estado provincial recupere la titularidad y administración de los inmuebles del complejo. Además, instruye al Fiscal de Estado a impulsar acciones judiciales y medidas cautelares para reclamar la restitución del predio.

“Presentamos esta ley porque busca preservar y proteger una historia de turismo social y beneficio para los trabajadores”, sostuvo Raverta durante el debate. El texto también propone incorporar el complejo al patrimonio histórico y social bonaerense y destinarlo nuevamente al turismo social.

La iniciativa surgió como respuesta al plan del Gobierno nacional para concesionar los nueve hoteles de Chapadmalal a privados por 30 años. El complejo dejó de recibir público en 2024 y luego fue transferido a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El despacho obtuvo el respaldo de Fuerza Patria, mientras que La Libertad Avanza y el PRO presentaron un dictamen de minoría. Los senadores opositores sostuvieron que una ley provincial no puede dejar sin efecto decisiones administrativas tomadas por autoridades nacionales.

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Desde la oposición también cuestionaron que exista un derecho patrimonial de la Provincia sobre la Unidad Turística. “Es un tema nacional, en el cual la Legislatura no tiene injerencia”, afirmó el senador del PRO Jorge Schiavone. Con el dictamen de comisión, el futuro del complejo de Chapadmalal quedó ahora sujeto al debate en el recinto del Senado bonaerense.

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