La Municipalidad, en conjunto con el SENASA, la Cámara de Productores de Kiwi y productores locales, continúa con el monitoreo sanitario del kiwi a través del control de la mosca de los frutos, en el marco del Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos (PROCEM), con el objetivo de sostener la baja prevalencia de la plaga y ampliar mercados.

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La iniciativa se desarrolla de manera semanal y ya lleva 36 semanas de ejecución, con recorridos que superan los 150 kilómetros por semana y abarcan gran parte del territorio productivo del distrito. El trabajo conjunto entre el sector público y privado resulta clave para garantizar las condiciones sanitarias requeridas para acceder a nuevos destinos comerciales, tanto en la Patagonia como en mercados internacionales, entre ellos Estados Unidos.

El cultivo de kiwi es uno de los que más ha crecido en el partido de General Pueyrredon, alcanzando actualmente cerca de 800 hectáreas. La región se posiciona como la principal productora del país en términos de superficie, cantidad de establecimientos y volumen de producción.

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En este contexto, el sector se encuentra finalizando la cosecha 2026, con una fruta de alta calidad que cuenta con certificación propia bajo la indicación geográfica Kiwi Mar y Sierras del sudeste de Buenos Aires.

En paralelo, la Dirección General de Asuntos Agrarios continúa impulsando instancias de capacitación para el sector agropecuario. Entre ellas, se destaca el reciente curso de Fundamentos de Hidroponía, que reunió a más de 60 participantes y abordó aspectos básicos del desarrollo de este tipo de producción.

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Para obtener más información sobre capacitaciones y programas vinculados al sector, los interesados pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected].