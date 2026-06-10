La cremación de los restos de Carlos Alberto "Indio" Solari fue autorizada por la Justicia. Fallecido el pasado 5 de junio a los 77 años, los fans del artista lo despidieron en un multitudinario velorio que reunió a cientos de miles de seguidores en Villa Domínico.

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La medida fue dispuesta por el juez de Garantías Jorge Rodríguez, según informó la Fiscalía General de Morón. Tras la autorización judicial, familiares y allegados participaron este martes de una ceremonia privada en el Cementerio Municipal de Lanús.

La despedida íntima llegó después de varios días de homenajes masivos y muestras de afecto popular.

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Desde que se conoció la muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, miles de fanáticos se congregaron en distintos puntos del país para rendirle homenaje.

El momento culminante se vivió durante el velatorio realizado en Avellaneda, que se extendió durante unas 20 horas y convocó a una multitud que, según distintas estimaciones, superó ampliamente el millón de personas.

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También se conoció una de las últimas imágenes tomadas al músico antes de su fallecimiento.

Gastón Daus, amigo y colaborador del artista durante más de dos décadas, compartió en redes sociales una fotografía capturada el 4 de junio, apenas un día antes de su muerte.

En la imagen se observa al Indio caminando con un bastón por un sector arbolado de su casa en Parque Leloir. Junto a la publicación, Daus expresó un emotivo mensaje de despedida en el que recordó los años compartidos con el músico.

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La fotografía rápidamente se viralizó entre los seguidores del artista y se convirtió en uno de los símbolos más emotivos de los homenajes que continúan multiplicándose tras su fallecimiento.

Fuente: Dib