Los salvados fueron Zilli, Eduardo, Dani y Tamara, quienes bajaron de placa y aseguraron su permanencia en el reality.

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De esta manera, los participantes que siguen nominados y se juegan la continuidad el próximo lunes son Brian, Yipio, Zunino, Sol y Danelik. Uno de ellos deberá abandonar la casa por decisión del público, que esta semana vota en negativo.

La placa original se había definido tras la gala de nominación del miércoles, luego de que Manu, líder de la semana, utilizara sus beneficios y modificara por completo el juego. El participante fulminó a Tamara y además le dio inmunidad a Nazareno y Emanuel, quienes no pudieron ser votados.

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