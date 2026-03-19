A raíz de esta situación, el propio Big anunció una fuerte sanción que cambió por completo el juego.

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La producción decidió anular todos los votos emitidos durante la gala y, como consecuencia, todos los jugadores quedaron automáticamente nominados. La medida también alcanzó a Manu, quien era el líder de la semana y perdió su inmunidad.

De esta manera, la placa quedó conformada por todos los participantes: Andrea, Brian, Cinzia, Danelik, Dani, Eduardo, Emanuel, Franco, Juanicar, Kennys, La Maciel, Lola, Lolo, Luana, Manu, Martín, Mavinga, Nazareno, Pincoya, Sol, Titi, Yipio, Zilli y Zunino.

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En esta oportunidad, la votación será positiva, por lo que el público deberá elegir quién quiere que continúe en la casa. En los próximos días, los participantes con mayor cantidad de votos irán saliendo de la placa, mientras que el próximo lunes se definirá la eliminación: se irá quien haya recibido menos apoyo del público.

El anuncio generó sorpresa y preocupación dentro de la casa, ya que nadie quedó a salvo y el futuro de todos los jugadores dependerá del voto del público.

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