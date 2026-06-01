Luego de expresar en varias oportunidades sus deseos de abandonar la competencia, Gladys “La Bomba” Tucumana aceptó la propuesta de Gran Hermano y dejó la casa a través de la puerta giratoria.

Ads

Tras su salida, la placa negativa sufrió cambios. Además, Hanssen fue sancionado por la producción luego de taparse el micrófono, una acción prohibida dentro del juego, por lo que quedó nominado de manera automática.

De esta manera, la nueva placa quedó integrada por Brian, Nigro, Tamara, Tatiluna, Titi y Hanssen, quienes continúan en riesgo de abandonar la casa. Ahora será el público quien decida con su voto quién se convertirá en el próximo eliminado del reality.

Ads

Ads