Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano
La gala de este domingo en Gran Hermano estuvo marcada por una salida inesperada y una nueva sanción que modificó la placa de nominados.
Luego de expresar en varias oportunidades sus deseos de abandonar la competencia, Gladys “La Bomba” Tucumana aceptó la propuesta de Gran Hermano y dejó la casa a través de la puerta giratoria.
Tras su salida, la placa negativa sufrió cambios. Además, Hanssen fue sancionado por la producción luego de taparse el micrófono, una acción prohibida dentro del juego, por lo que quedó nominado de manera automática.
De esta manera, la nueva placa quedó integrada por Brian, Nigro, Tamara, Tatiluna, Titi y Hanssen, quienes continúan en riesgo de abandonar la casa. Ahora será el público quien decida con su voto quién se convertirá en el próximo eliminado del reality.
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