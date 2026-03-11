En este nuevo esquema del juego, todos los participantes habían quedado en placa positiva, por lo que el público comenzó a votar para decidir quién quería que continúe dentro de la casa. Con el correr de los días, los jugadores con mayor cantidad de votos fueron saliendo de la placa.

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Este martes también se realizó la prueba por el liderazgo, que dejó a Lola como la nueva líder de la semana, lo que le permitió salir automáticamente de la placa.

Además, los seis participantes más votados por el público hasta el momento también salieron de placa, por lo que quienes continúan nominados son Titi, Cinzia, Carmiña, Andrea, Sol y Daniela.

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