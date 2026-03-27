De esta manera, la placa de nominados quedó conformada por Lola, Zilli, Brian, Titi, Luana, Lolo, Franco y Zunino, quienes continúan en carrera y se enfrentan a la decisión del público de cara a la próxima gala de eliminación.

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La semana estuvo marcada por el liderazgo de Martín Rodríguez, quien había ganado la prueba y, además de obtener inmunidad, utilizó su beneficio para fulminar a Lola, Juani Car y Pincoya, lo que modificó por completo el armado inicial.

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