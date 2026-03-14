Aseguran que Ester Expósito habría engañado a Nico Furtado con Kylian Mbappé
Salió a la luz una versión sobre el verdadero motivo de la separación entre Ester Expósito y Nico Furtado.
Según se contó en el programa Infobae en Vivo, la ruptura entre la actriz española y el actor uruguayo habría tenido como detonante una supuesta infidelidad.
De acuerdo a la información revelada, Expósito habría engañado a Furtado con el futbolista francés Kylian Mbappé, una situación que habría provocado el final de la relación.
La actriz, conocida mundialmente por su papel en Élite, y el protagonista de El Marginal habían confirmado su romance en 2021 y durante varios meses se mostraron juntos en distintos eventos y viajes. Sin embargo, con el tiempo dejaron de aparecer públicamente y finalmente se confirmó la separación.
Ahora, esta nueva versión vuelve a poner en el centro de la escena el motivo de aquella ruptura que en su momento no había tenido explicaciones públicas.
VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DV1ScDOjuUJ/?igsh=MXc5aDRrbWp2amh6ag==
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