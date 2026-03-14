Según se contó en el programa Infobae en Vivo, la ruptura entre la actriz española y el actor uruguayo habría tenido como detonante una supuesta infidelidad.

Ads

De acuerdo a la información revelada, Expósito habría engañado a Furtado con el futbolista francés Kylian Mbappé, una situación que habría provocado el final de la relación.

La actriz, conocida mundialmente por su papel en Élite, y el protagonista de El Marginal habían confirmado su romance en 2021 y durante varios meses se mostraron juntos en distintos eventos y viajes. Sin embargo, con el tiempo dejaron de aparecer públicamente y finalmente se confirmó la separación.



Ahora, esta nueva versión vuelve a poner en el centro de la escena el motivo de aquella ruptura que en su momento no había tenido explicaciones públicas.



VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DV1ScDOjuUJ/?igsh=MXc5aDRrbWp2amh6ag==

Ads

Ads