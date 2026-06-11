Un adolescente de 14 años fue aprehendido este jueves en Mar del Plata acusado de participar en el robo a mano armada de un remisero al que, junto a otros tres menores, le sustrajo el automóvil, dinero en efectivo y distintos efectos personales.

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El hecho ocurrió cerca de las 23.30, cuando un conductor de la aplicación de viajes Paso Cars tomó un viaje solicitado desde un kiosco ubicado en Alberti al 8600. Según denunció la víctima, cuatro menores abordaron el vehículo: uno se sentó en el asiento delantero y los otros tres en la parte trasera.

Al llegar al destino indicado, en Trinidad y Tobago al 300, la situación se tornó violenta. De acuerdo con la denuncia, uno de los ocupantes extrajo un arma de fuego y le apuntó a la cabeza al conductor, mientras otro apagaba el motor del automóvil. Bajo amenazas, obligaron al trabajador a descender y escaparon con el Ford Ka.

Además del vehículo, los delincuentes se llevaron dinero en efectivo, dos teléfonos celulares, documentación personal y del rodado, llaves, un dispositivo de cobro electrónico y la recaudación de la jornada.

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Tras el llamado al 911, la policía montó un operativo de búsqueda que derivó en una breve persecución. Finalmente, el automóvil fue interceptado en la zona de Gascón al 8500, donde los efectivos lograron aprehender a uno de los presuntos autores, un adolescente de 14 años. Los demás involucrados lograron escapar y son intensamente buscados.

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Durante el procedimiento se secuestró el vehículo robado, 63 mil pesos en efectivo y un teléfono celular Samsung Galaxy A04, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3, que dispuso la formación de una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda, y ordenó el traslado del menor al Centro Especializado de Aprehensión (CEA).

La investigación continúa para identificar y localizar a los restantes integrantes de la banda.

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