La calificadora de riesgo Standard & Poor’s elevó la nota de la deuda de Argentina, al pasar de “CCC+/C” a “B-/B”, en una decisión que marca la segunda mejora en los últimos meses y que fue celebrada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

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Según el informe de la firma, la suba en la calificación responde a una mejora en el acceso a liquidez del país para afrontar sus compromisos financieros, en un contexto de superávit fiscal sostenido y reducción de desequilibrios macroeconómicos.

“El Gobierno obtuvo mayor acceso a liquidez para hacer frente a su deuda gracias a los continuos superávits fiscales y a la reducción de los desequilibrios económicos, incluida una menor inflación”, señaló la calificadora en su análisis.

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Tras la publicación del reporte, Caputo destacó la decisión en redes sociales con un breve mensaje: “Nueva mejora”, acompañado de emojis de banderas argentinas.

La mejora ubica a la deuda soberana argentina fuera del rango más crítico dentro de la escala de riesgo, aunque aún dentro del segmento considerado especulativo por los mercados internacionales.

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Con información de TN

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