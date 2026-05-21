La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que Argentina avanza en el proceso para incorporarse al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos, conocido internacionalmente como Visa Waiver Program. De concretarse, los ciudadanos argentinos podrían ingresar al país norteamericano sin necesidad de tramitar una visa tradicional para viajes de turismo o negocios de corta duración.

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El sistema permite estadías de hasta 90 días, aunque exige la aprobación previa de una autorización electrónica denominada ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje). Este permiso debe gestionarse online antes del viaje y funciona como un filtro de seguridad migratoria implementado por las autoridades estadounidenses.

Monteoliva señaló que la expectativa oficial es que el mecanismo pueda entrar en funcionamiento durante los primeros meses de 2027, aunque aclaró que todavía restan pasos técnicos y acuerdos bilaterales para concretar el ingreso argentino al programa. Actualmente, solo unos 40 países forman parte del sistema de exención.

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Entre los requisitos que exige Estados Unidos para integrar el programa se encuentran estándares elevados de seguridad documental, cooperación migratoria y bajos índices de rechazo de visas. Además, los viajeros deben contar con pasaporte electrónico vigente y cumplir condiciones específicas establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

El beneficio alcanzaría únicamente a viajes por turismo, negocios, visitas familiares, tratamientos médicos o actividades recreativas breves. Quedan excluidos trabajos remunerados, estudios académicos de larga duración y cualquier intento de residencia permanente en territorio estadounidense.

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Argentina ya había integrado el programa en la década de 1990, pero perdió ese beneficio en 2002 tras la crisis económica y financiera. Desde entonces, los ciudadanos argentinos deben realizar el trámite consular tradicional para ingresar a Estados Unidos.

El anuncio generó expectativa en sectores vinculados al turismo y los viajes internacionales, ya que una eventual eliminación del requisito de visa podría agilizar trámites, reducir costos y simplificar el ingreso de argentinos al país norteamericano.

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