Araceli González y Flor Torrente fueron a ver a Adrián Suar al teatro
Este lunes se realizó el estreno de Sottovoce, la nueva comedia protagonizada por Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega. VisionShow estuvo presente en la función y captó en exclusiva la llegada de Araceli González junto a su hija, Flor Torrente, quienes asistieron para acompañar el debut de la obra.
La presencia de Araceli llamó la atención, ya que se trata de una noche muy especial para Suar. Madre e hija ingresaron al teatro para disfrutar de la función y apoyar este nuevo proyecto teatral que marca el regreso del actor y productor a la cartelera porteña.
Entre los invitados también estuvo Tomás Kirzner, conocido como Toto Suar, quien acompañó el estreno junto a familiares, amigos y figuras del espectáculo que se acercaron para celebrar el debut de Sottovoce.
La llegada de Araceli González y Flor Torrente fue uno de los momentos más destacados de la alfombra de la obra, que tuvo una gran convocatoria en su noche de estreno.
VIDEO: https://www.instagram.com/p/DZEDuMsuocQ/
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión