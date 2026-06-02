La presencia de Araceli llamó la atención, ya que se trata de una noche muy especial para Suar. Madre e hija ingresaron al teatro para disfrutar de la función y apoyar este nuevo proyecto teatral que marca el regreso del actor y productor a la cartelera porteña.

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Entre los invitados también estuvo Tomás Kirzner, conocido como Toto Suar, quien acompañó el estreno junto a familiares, amigos y figuras del espectáculo que se acercaron para celebrar el debut de Sottovoce.

La llegada de Araceli González y Flor Torrente fue uno de los momentos más destacados de la alfombra de la obra, que tuvo una gran convocatoria en su noche de estreno.

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VIDEO: https://www.instagram.com/p/DZEDuMsuocQ/

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