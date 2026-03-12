Mohamed bin Salman (Foto: BBC)

Arabia Saudita derribó este jueves un dron que se dirigía al distrito diplomático de Riad, donde funcionan varias embajadas extranjeras, informó el Ministerio de Defensa del reino.

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En la misma operación, las fuerzas saudíes neutralizaron otros cinco artefactos que avanzaban sobre el yacimiento petrolero de Shayba, uno de los más productivos del país.

El ataque se produce en el marco del conflicto que desde el 28 de febrero enfrenta a Irán con Israel y Estados Unidos, y que en los últimos días extendió sus efectos sobre los países del Golfo. Las autoridades saudíes indicaron que desde entonces han interceptado decenas de misiles y drones de origen iraní.

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Fuente: Infobae

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