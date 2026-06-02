Una mujer de 37 años fue aprehendida al intentar ingresar estupefacientes a la Unidad Penal N°15 de Batán, durante un control de requisa realizado por personal policial en el establecimiento ubicado sobre la Ruta 88 (kilómetro 7,5).

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El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Octava, en el marco de los controles habituales a las personas que visitan a internos. Durante la inspección, los agentes detectaron que la mujer ocultaba entre sus partes íntimas un preservativo que contenía una sustancia vegetal.

Tras la realización de los test orientativos, se confirmó que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 7,6 gramos. Además, se secuestraron 15 comprimidos de color rosa, cuya composición química será determinada mediante peritajes.

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Tomó intervención la Fiscalía de Estupefacientes, que dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de “suministro de estupefacientes”. Cumplidos los recaudos legales, la imputada recuperó la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

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