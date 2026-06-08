Un hombre fue aprehendido en la zona de Santiago del Estero y Diagonal Alberdi Norte luego de protagonizar disturbios en la vía pública y amenazar a agentes que participaban de un operativo de control.

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Según informó la Municipalidad de General Pueyrredon a través de la Secretaría de Seguridad, el procedimiento se inició a partir de una denuncia recibida mediante la línea de WhatsApp habilitada para reportar este tipo de situaciones.

Al arribar al lugar, personal de la Patrulla Municipal localizó al individuo señalado por los vecinos. Sin embargo, al momento de proceder a su identificación junto con efectivos policiales, el hombre adoptó una actitud hostil, profiriendo insultos y amenazas contra los agentes intervinientes.

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Durante el operativo también se constató que el sujeto se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Como consecuencia, se procedió al secuestro de dos petacas de vodka y al labrado de las actas correspondientes.

Debido al comportamiento agresivo exhibido por el involucrado y con el objetivo de resguardar la integridad física del personal, de terceros y del propio hombre, los agentes colocaron esposas de seguridad y solicitaron apoyo policial.

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Posteriormente, un móvil policial trasladó al aprehendido a la Comisaría Primera, donde continuaron las actuaciones de rigor correspondientes.

Desde la Secretaría de Seguridad recordaron que la línea de WhatsApp para denuncias 223 340 6177 funciona las 24 horas y permite a los vecinos informar situaciones en tiempo real, enviando ubicación, fotografías y videos que faciliten la rápida intervención de los equipos municipales.