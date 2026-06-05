Personal del Comando de Patrullas de Mar del Plata aprehendió a un hombre de 43 años que circulaba a bordo de una camioneta con pedido de secuestro activo, durante un operativo preventivo realizado en la zona sur de la ciudad.

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El procedimiento se desarrolló durante la noche del jueves, cuando efectivos policiales que realizaban recorridas de prevención en inmediaciones de las avenidas Mario Bravo y Antártida Argentina observaron una camioneta Honda HR-V blanca cuyo conductor intentó evadir un control.

Ante esta situación, los uniformados iniciaron un seguimiento controlado que culminó en calle 475, entre Avenida Antártida Argentina y 18 de Febrero, donde lograron interceptar el rodado.

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Al identificar al conductor y verificar los datos registrales del vehículo, los efectivos constataron que la patente colocada no coincidía con la numeración original de la camioneta. Posteriormente, una consulta a los sistemas policiales permitió determinar que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo requerido por la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en el marco de una causa iniciada en septiembre de 2025.

Como resultado del operativo, la policía secuestró la camioneta y la documentación hallada en poder del conductor, quedando todos los elementos a disposición de la Justicia.

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La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De La Canale, dispuso la aprehensión del hombre y la formación de una causa por el delito de encubrimiento. Además, ordenó su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.