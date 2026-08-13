Mientras desde la Federación Nacional de Conductores de Taxis destacaron los avances para reglamentar las aplicaciones de transporte antes del 1° de septiembre, desde el Sindicato Único de Peones de Taxis (SUEPTAX) expresaron fuertes reparos sobre cómo se aplicarán los controles.

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Donato Cirone, titular del gremio, aseguró que tiene “serias dudas” de que las plataformas digitales cumplan con los requisitos que fijará el Municipio. Uno de los puntos centrales será la obligación de contar con licencia profesional para transportar pasajeros.

El dirigente sostuvo que su principal cuestionamiento pasa por quién estará a cargo de controlar ese requisito. “Lo más irrisorio de todo es que ese control lo va a hacer la propia empresa”, afirmó en diálogo con El Marplatense, y consideró que esa tarea debería quedar bajo responsabilidad municipal.

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Cirone también fue crítico de la reunión que mantuvieron días atrás el intendente Agustín Neme, funcionarios, referentes del sector y representantes vinculados con las plataformas. “Fue solamente una reunión de amigos, no una reunión para resolver nada”, señaló, al tiempo que puso en duda la representatividad de quienes participaron en nombre de los taxistas.

En ese sentido, insistió en que el Estado municipal debería tener un rol directo en la fiscalización de las aplicaciones. “Cada servicio, sea público o privado, tiene que tener el control del Municipio”, remarcó.

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Por último, Cirone vinculó el conflicto con la situación laboral que atraviesan muchos trabajadores y sostuvo que la falta de empleo deja a quienes buscan una fuente de ingresos en una posición de mayor vulnerabilidad. Desde SUEPTAX, anticiparon que seguirán reclamando controles municipales efectivos cuando entre en vigencia la nueva reglamentación.

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