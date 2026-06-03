El Senado de la Nación acordó postergar hasta la próxima semana el tratamiento del pliego de la jueza Verónica Michelli, tras un entendimiento entre la titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y los bloques opositores, durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada en el Congreso.

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Según se definió, en la sesión prevista para mañana se tratarán los dictámenes de alrededor de 50 candidatos a cargos judiciales, además de proyectos vinculados al pago a fondos buitres y a la propiedad privada, mientras que el caso Michelli quedará pendiente.

De acuerdo a fuentes parlamentarias, el pedido del Gobierno para retirar el pliego de Michelli ingresará formalmente en la próxima sesión, y será votado junto con el dictamen que avala su designación, el cual ya cuenta con firmas de sectores opositores.

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El pliego de Michelli fue objetado por el presidente Javier Milei, en una decisión que generó tensiones dentro del oficialismo y derivó en una interna política en los últimos días. En ese contexto, Bullrich buscó relativizar el conflicto al afirmar que “no hay riesgo de fractura” y que “las divergencias son parte de la política”.

La Comisión de Acuerdos había elevado un total de 73 pliegos para su tratamiento, aunque finalmente en la próxima sesión se avanzará solo con unos cincuenta. También permanecen en revisión otros pliegos, como los de Juan Galván Greenway, Alejandro Catania y Juan Mejuto, que fueron objeto de cuestionamientos en el ámbito político y judicial.

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