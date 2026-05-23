El sector apícola de Mar del Plata celebró recientemente un hito histórico: tras más de dos décadas, la región volvió a exportar miel fraccionada a los Estados Unidos. Diego Pazos, presidente de la empresa Iwik y uno de los impulsores de la iniciativa, celebró la iniciativa y remarcó que lo que parecía difícil, no lo era tanto: “Había que ponerse a laburar básicamente”.

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En declaraciones al programa Nunca se Sabe por Radio Mitre Mar del Plata, Pazos aclaró que no se debió a una modificación en las leyes, sino a una transformación interna en la estrategia de comercialización. Para llevar adelante el proyecto, tres empresas locales decidieron unirse: Colmena de Cristal (pionera con 50 años de trayectoria en Sierra de los Padres), Grupo Terra (con más de una década de trabajo en la zona del Minella) e Iwik (ubicada en Champagnat y Alberti).

A pesar de ser firmas que compiten en el mercado doméstico, se agruparon bajo el consorcio MDP Honey para consolidar una oferta competitiva en el exterior. Pazos explicó que el espacio combinó a personas que venían de otros rubros con expertos históricos de la actividad, logrando “cambiar este paradigma de que la miel argentina debía exportarse a granel en grandes volúmenes y que el valor se agregue afuera”.

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A contramano de los diagnósticos desalentadores que recibían al inicio, el empresario destacó que el proceso fue viable gracias a la planificación y al respaldo de los organismos de control: “Todo el mundo nos decía que era imposible, que era muy difícil, que había muchas trabas. Y la verdad que no fue tan así. Si trabajás con seriedad, con un proyecto, con una programación... Tuvimos mucho soporte de SENASA. La verdad que no fue tan difícil. Había que ponerse a laburar básicamente”.

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Respecto al diferencial que aporta exportar el producto ya envasado y etiquetado en lugar de venderlo a granel, Pazos remarcó que la clave radica en la reputación internacional de la materia prima local, considerada una de las más buscadas del mundo.

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Históricamente, el producto argentino se utilizaba en el exterior para estirar y mejorar partidas de menor calidad. Por eso, el titular de Iwik defendió la importancia de realizar todo el proceso de filtrado, fraccionamiento y etiquetado en la ciudad: “Lo que estamos garantizando en el mercado internacional es que el producto envasado en origen te garantiza, valga la redundancia, que la miel es 100% argentina y no está mezclada con otras. Esa es la clave de todo esto, garantizar el origen del producto”.

Tras abrir esta primera plaza en el mercado norteamericano, el consorcio ya se encuentra en negociaciones avanzadas para concretar nuevos embarques fraccionados hacia otros destinos internacionales. “Nos costó mucho abrir la puerta, pero ahora que la puerta está abierta, como cuando éramos chicos, queremos salir a jugar todos los días”, graficó entusiasmado, aunque reconoció que el verdadero desafío comercial es la regularidad: “Es muy fácil vender la primera vez, es difícil cobrar y mucho más difícil es vender de nuevo. Entonces estamos en ese plan de tener una operación sostenida en el tiempo”.

Pazos analizó el impacto socioeconómico que este proyecto derrama sobre el ecosistema apícola de Mar del Plata, el cual está integrado por unos 220 productores. El objetivo del consorcio es modificar el circuito tradicional, donde exportadores de otras regiones compran la materia prima local a granel fijando los precios de manera unilateral.

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“Nosotros lo que queremos hacer es que el productor sea parte del negocio y que exporte la miel con nosotros y, de esa manera, poder ofrecerle a la producción primaria un precio distinto del que está teniendo hoy”, señaló.

El empresario subrayó que la ciudad cuenta con una infraestructura y capacidad técnica para la extracción y el procesamiento de mieles equiparable a la de las grandes provincias productoras del país. El plan a largo plazo excede las fronteras del Partido de General Pueyrredon: “Lo que queremos es posicionarnos como un polo industrial, como ciudad, para que no solo los productores de Mar del Plata puedan exportar a través de nuestro consorcio, sino que lo puedan hacer productores de otras zonas. Todo eso va a redundar en más trabajo, en más puestos de trabajo, en más movimiento. En fin, es un círculo virtuoso”.