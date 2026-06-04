Ante el avance de la gripe, Nación envió más de 550 mil dosis extra de vacuna antigripal a las provincias
La medida llega en medio de un aumento sostenido de los casos de influenza y mientras algunas jurisdicciones aún muestran coberturas por debajo de lo esperado.
La cartera sanitaria nacional informó que el nuevo envío responde a pedidos realizados por las provincias para fortalecer la vacunación de los grupos de riesgo. Desde el inicio de la campaña ya se distribuyeron más de 7,4 millones de dosis, en un contexto marcado por una mayor circulación del virus de la gripe, según los últimos datos epidemiológicos.
El Ministerio de Salud de la Nación distribuyó 553.948 dosis adicionales de vacuna antigripal para adultos a las provincias, en respuesta a pedidos de refuerzo realizados por las jurisdicciones frente al incremento sostenido de casos de influenza en todo el país.
De acuerdo con los datos del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC), Jujuy, La Rioja, Neuquén y Salta registran las coberturas más altas en adultos mayores. En vacunación pediátrica se destacan Jujuy, Salta, Entre Ríos, Tucumán y Neuquén.
En contraste, algunas jurisdicciones presentan niveles de cobertura por debajo de lo esperado. Entre ellas figuran la provincia de Buenos Aires, Formosa, Corrientes, Misiones y la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en embarazadas y niños.
La distribución adicional se produce en un contexto de aumento de la circulación del virus de la influenza. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, la actividad comenzó a incrementarse desde la semana epidemiológica 10 y mantiene una evolución similar a la registrada durante 2025.
Fuente: NA
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