El control sanitario detectó el uso de un componente restringido en un producto de higiene infantil. La medida rige en todo el país y alcanza a unidades de la marca Promarc Fresh Club.

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dispuso la prohibición de uso, venta y distribución de tres lotes de una emulsión limpiadora a base de óleo calcáreo, luego de detectar irregularidades en su fórmula.

La decisión alcanza al producto “Emulsión limpiadora a base de óleo calcáreo”, marca Promarc Fresh Club, elaborado por Laboratorios Inava S.A. y perteneciente a Promarc S.A.

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Los lotes alcanzados por la medida son L438, con vencimiento en abril de 2027; L552, con vencimiento en junio de 2027; y L162, con vencimiento en noviembre de 2026.

Según la investigación oficial, el caso se inició tras un reporte por un evento adverso vinculado al uso del producto en una bebé de dos meses y medio, que presentó signos compatibles con irritación en la zona donde se había aplicado la emulsión.

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A partir de esa notificación, el área de Cosmetovigilancia solicitó documentación sobre la elaboración y los controles de calidad. Allí se constató la presencia de propilparabeno, un conservante restringido que no está permitido para este tipo de productos.

Con esos elementos, la ANMAT resolvió sacar de circulación los lotes observados y advirtió que la medida busca reducir riesgos para los usuarios, especialmente por tratarse de un artículo utilizado en pieles sensibles.

Quienes tengan unidades de esos lotes deben suspender su uso y evitar su comercialización.

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