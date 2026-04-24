ANMAT ordenó retirar tres lotes de una emulsión para bebés
Detectaron un conservante no autorizado en una emulsión de uso infantil y dispusieron sacar de circulación tres partidas en todo el país.
Detectaron un conservante no autorizado en una emulsión de uso infantil y dispusieron sacar de circulación tres partidas en todo el país.
Se trata de la marca “Olivares del Rey”, en sus versiones extra virgen, sabor intenso y clásico extra virgen, que es fraccionada por la firma cordobesa Agropecuaria.
El producto de la marca "Jasmine" tiene una etiqueta adicional informando erróneamente que es libre de gluten, cuando en el listado de ingredientes declara que contiene harina de trigo.