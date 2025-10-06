La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Departamento de Bromatología de la Secretaría de Salud, prohibió la comercialización de las galletitas integrales con castañas de cajú y almendras de la marca "Jasmine”, con un contenido neto de 120 gramos. Este producto es importado por la empresa Alimentos Baycal S.A., con dirección en la avenida Santa Fe al 2885, primer piso departamento A en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).



Según informaron, la prohibición se fundamenta en que el importador coloca una etiqueta adicional donde informa que el producto es libre de gluten, siendo que en el país de origen el mismo no se encuentra inscripto como alimento libre de gluten y que en el listado de ingredientes declara que contiene harina de trigo.

Ads

Puede interesarte

Por este motivo, desde la comuna le pidieron a la población celíaca abstenerse de consumir dicho producto, al mismo tiempo que se contactaron con el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y a la Dirección de Industrias de Alimentos (DIPA) para su intervención.

Además, solicitaron que en caso de encontrar a la venta este producto comunicarse con el Departamento de Bromatología a los teléfonos 4997736/30/33 o por mail, con bromatologí[email protected].

Ads

Ads