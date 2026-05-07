La suba del trigo presiona sobre el precio del pan y suma tensión a la inflación
El valor de la harina aumentó en las últimas semanas por problemas de oferta y calidad del cereal, mientras panaderos advierten nuevos incrementos en productos básicos.
El valor de la harina aumentó en las últimas semanas por problemas de oferta y calidad del cereal, mientras panaderos advierten nuevos incrementos en productos básicos.
El producto de la marca "Jasmine" tiene una etiqueta adicional informando erróneamente que es libre de gluten, cuando en el listado de ingredientes declara que contiene harina de trigo.
A través de un comunicado, la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires aseguró que el sector vive "su peor momento de los últimos 15 año". "Se están cerrando panaderías todos los días y se están perdiendo fuentes de trabajo", agregó.