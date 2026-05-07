El fuerte aumento en el precio del trigo comenzó a impactar en el valor de la harina y genera preocupación en el sector panadero por posibles subas en el precio del pan durante mayo. Según referentes de la industria, la tonelada del cereal ya ronda los $290.000 y algunos lotes de mejor calidad llegaron a pagarse mucho más caros.

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Desde el sector molinero explicaron que la suba responde a una combinación de factores locales e internacionales, entre ellos problemas de calidad en la cosecha, menor oferta disponible y una mayor presión sobre el mercado interno. En ese contexto, la bolsa de harina de 25 kilos registró aumentos de más del 10% en pocas semanas.

Panaderos bonaerenses señalaron que los incrementos no solo afectan a la harina, sino también a otros insumos clave como grasas, combustibles y tarifas de servicios. Por ese motivo, advirtieron que muchas panaderías atraviesan una situación compleja y tienen dificultades para absorber los costos sin trasladarlos al consumidor.

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El impacto preocupa especialmente porque el pan forma parte de los alimentos con mayor peso dentro del índice de inflación. En distintos puntos del país, el kilo ya supera ampliamente los $3.000 y algunas cámaras del sector no descartan nuevos ajustes durante las próximas semanas.

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