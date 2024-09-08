Sin gluten

Celiaquía: en menos del 50% de los casos aparecen síntomas y más del 80% desconoce que la padece
Lo contó la gastroenteróloga del Centro de Estudios Digestivos (CED), Victoria Sayanes. Además, señaló que “puede aparecer a cualquier edad”.
Lo contó la gastroenteróloga del Centro de Estudios Digestivos (CED), Victoria Sayanes. Además, señaló que “puede aparecer a cualquier edad”.
El producto de la marca "Jasmine" tiene una etiqueta adicional informando erróneamente que es libre de gluten, cuando en el listado de ingredientes declara que contiene harina de trigo.
La licenciada en Salud, Patricia Fortina, contó cómo actúa, los síntomas y la forma de controlar la enfermedad, además de las leyes que buscan contener a quienes la padecen.
Según la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica los productos fueron "falsamente rotulados".
Se trató de un evento que contó con charlas informativas, debates, cocina "in situ" y degustación de alimentos libres de gluten.