A través del Departamento de Bromatología de la Secretaría de Salud, el Municipio detectó nuevamente la comercialización de un producto prohibido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en un establecimiento de la ciudad y secuestró la mercadería.

El artículo restringido se trata del aceite de oliva “Olivares del Rey”, en sus versiones extra virgen, sabor intenso y clásico extra virgen, que es fraccionado por la firma cordobesa Agropecuaria.

Por este motivo, la dependencia sanitaria le recordó a la población que está prohibida la comercialización de este producto por la Disposición Nº 5095/25 de la ANMAT, ya que carece de registros sanitarios, tanto de establecimiento y producto, y está falsamente rotulado.

La medida fue tomada luego de verificar que los números del Registro Nacional de Establecimientos y del Registro Nacional de Producto Alimenticio eran inexistentes, y por ende son productos ilegales.

Además, solicitaron que los consumidores que encuentren esta mercadería a la venta se comuniquen al 4997730 o al 4997736.

