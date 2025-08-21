Detectaron la comercialización de un aceite de oliva prohibido en Mar del Plata
Se trata de la marca “Olivares del Rey”, en sus versiones extra virgen, sabor intenso y clásico extra virgen, que es fraccionada por la firma cordobesa Agropecuaria.
Se trata de la marca “Olivares del Rey”, en sus versiones extra virgen, sabor intenso y clásico extra virgen, que es fraccionada por la firma cordobesa Agropecuaria.
Un hombre de 58 años fue aprehendido tras intentar llevarse productos sin pagar del hipermercado ubicado en la zona de Alvarado y la avenida Champagnat.