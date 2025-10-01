Quiso robar dos botellas de aceite de oliva y un desodorante de un reconocido supermercado de Mar del Plata
Un hombre de 58 años fue aprehendido tras intentar llevarse productos sin pagar del hipermercado ubicado en la zona de Alvarado y la avenida Champagnat.
Personal del Escuadrón de Caballería Motorizada intervino esta tarde en el supermercado Makro, situado en Alvarado y la avenida Champagnat, donde un hombre de 58 años había intentado robar dos botellas de aceite de oliva marca Lira y un desodorante Kevin Black.
El acusado fue demorado en el sector de cajas por un empleado de seguridad del comercio, un hombre de 47 años, quien dio aviso a las autoridades.
La fiscal María Isabel Sánchez, a cargo de la UFI de Flagrancia, dispuso la formación de actuaciones por el delito de “Hurto en grado de tentativa”, la notificación legal al imputado y su remisión a la Unidad Penal N°44.
