Personal del Escuadrón de Caballería Motorizada intervino esta tarde en el supermercado Makro, situado en Alvarado y la avenida Champagnat, donde un hombre de 58 años había intentado robar dos botellas de aceite de oliva marca Lira y un desodorante Kevin Black.

El acusado fue demorado en el sector de cajas por un empleado de seguridad del comercio, un hombre de 47 años, quien dio aviso a las autoridades.

La fiscal María Isabel Sánchez, a cargo de la UFI de Flagrancia, dispuso la formación de actuaciones por el delito de “Hurto en grado de tentativa”, la notificación legal al imputado y su remisión a la Unidad Penal N°44.

