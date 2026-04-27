La actriz contó que mantuvo una relación con Lionel Messi cuando el futbolista tenía 21 años, en una etapa previa a su consolidación como una de las grandes figuras del fútbol mundial.

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Según su testimonio, el vínculo se dio en un momento en el que el capitán de la Selección Argentina no estaba en pareja con Antonela Roccuzzo. En ese sentido, Rincón fue contundente y aseguró que no hubo ningún tipo de infidelidad, buscando evitar interpretaciones erróneas.

Además, sostuvo que en ese momento periodistas de la época le confirmaron que Messi estaba soltero, por lo que decidió hablar ahora para aclarar el contexto en el que ocurrió la situación y evitar malentendidos.

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VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DXo6zVJBWBW/?igsh=cmtjcGF3aWowZWMy

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