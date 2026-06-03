Los cines de Mar del Plata renuevan su cartelera esta semana con el estreno de Amos del Universo, acompañado por el regreso de la saga Scary Movie: terroríficamente incorrecta y la propuesta animada El pequeño ninja: El origen, ofreciendo opciones para diversos públicos.

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Amos del Universo dirigida por Travis Knight, con Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie.

-A los diez años, el príncipe Adam se estrelló en la Tierra y perdió su espada mágica, el único vínculo con Eternia. Dos décadas después, tras recuperar el arma, es transportado al espacio para defender su hogar de Skeletor, obligándolo a descubrir su pasado para convertirse en He-Man.

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Scary Movie: terroríficamente incorrecta dirigida por Michael Tiddes, con Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans.

-Veintiséis años después de escapar de Ghostface, el elenco original regresa junto a nuevas caras para enfrentarse otra vez al asesino enmascarado. Los hermanos Wayans vuelven para acuchillar sin piedad reboots, requels, terror elevado y la cultura de la cancelación.

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El pequeño ninja: El origen dirigida por Thorbjørn Christoffersen y Anders Matthesen.

-Un adolescente pierde el interés por las aventuras, dejando a su mágico amigo ninja descuidado y triste. Sin embargo, la aparición de un peligroso matón obligará al joven a enfrentar sus miedos, recuperar la confianza y unir fuerzas con su compañero en una nueva aventura.

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