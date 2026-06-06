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Un hombre de 50 años fue aprehendido por personal de la Comisaría Decimosegunda, acusado de amenazar de muerte, agredir físicamente y desobedecer una medida judicial de restricción contra su ex pareja, durante un operativo realizado en una vivienda del barrio Regional tras un llamado al 911.

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Al arribar al lugar, los efectivos fueron interceptados por la víctima, también de 50 años, quien se encontraba en estado de alteración y manifestó que el agresor permanecía dentro del domicilio. Inmediatamente, el personal policial ingresó a la propiedad y lo localizó en el sector del garaje, donde procedió a su aprehensión.

Según el relato de la mujer, el hombre la obligó a ingresar a la vivienda, tomó una cuchilla de la cocina y la amenazó de muerte apoyándole el arma en el cuello. Luego, la víctima logró refugiarse en una habitación, aunque el agresor dañó la puerta para ingresar y continuar con las agresiones físicas.

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Durante el procedimiento, se secuestró una cuchilla de aproximadamente 20 centímetros de largo, considerada de interés para la causa. Asimismo, se constataron lesiones compatibles con los hechos denunciados y daños materiales en el inmueble.

Tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia a cargo de Ana Caro, quien dispuso la formación de una causa por violación de domicilio, amenazas agravadas por el uso de arma, lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, daño y desobediencia, y ordenó el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

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