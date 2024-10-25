Después de una muy buena experiencia en la Liga de Ecuador, Álvaro Chervo está listo para hacer su estreno con la camiseta de Quilmes en la Liga Argentina. Está habilitado desde el lunes y tenía pensado debutar en el cruce ante Unión, pero el partido se terminó postergando y su primera aparición será el domingo ante Ciclista de Junín.

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En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), el rosarino se refirió a estos encuentros donde tuvo que mirar desde afuera porque no tenía la habilitación: “Son momentos en que querés tratar de dar una mano en algo y no podés mucho que digamos. Desde el lunes estoy habilitado. La idea era hacer el debut con Unión pero no se pudo jugar, así que ahora expectante de la gira”.

Ahora ha podido acondicionarse al grupo desde lo humano y lo deportivo, teniendo en cuenta que no hizo pre-temporada y llegó unos días antes del debut: “Me encontré con un grupo muy bueno, ya desde las charlas previas para la llegada a Quilmes, me gustó el armado del equipo, la verdad que uno siempre piensa en ser competitivo, en tratar de llegar a lugares importantes. Somos todos jóvenes, tenemos hambre y queremos ganar”.

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Chervo se suma a un perímetro de jugadores de mucha dinámica y calidad que ilusiona al hincha del equipo “cervecero”: “Tenemos dos de los mejores bases de la categoría, grandes tiradores, sumado a la llegada de Juane, también tenemos a los internos que tienen un nivel altísimo. Estamos contentos, estamos bien”, aseguró Álvaro.

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Cada vez que la dirigencia sale al mercado de pases, tiene una ventaja porque a Quilmes lo precede su rica historia en el básquet argentino y eso, aún en la Liga Argentina, es un arma de seducción. "La historia que tiene Quilmes es lo que más me atrajo. La propuesta de Ezequiel Santiago Medina para pelear es obviamente llamativa, más a la edad que tengo, es lo que más me interesa en este momento. La propuesta del nuevo torneo creo que es llamativa también, es muy beneficiosa para equipos jóvenes como nosotros", afirmó sobre su llegada.

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LA NUEVA EXPERIENCIA EN ECUADOR

Álvaro Chervo viene de jugar en Zamora Jaguars en la Liga Profesional Ecuatoriana donde terminó jugando la final de la temporada con un gran rendimiento. Por eso, analizó la experiencia que pudo sumar: “Es el tercer año que voy a Ecuador, ya desde el primer año de la Liga. Como terminé tarde con Villa Mitre, fui a un equipo que en un principio tenía como objetivo principal llegar a un play-in y se consiguió el primer objetivo. Después empezamos los playoffs con una cara totalmente distinta y terminamos jugando al final”.

Es una Liga que te obliga a crecer porque ha ido evolucionando temporada tras temporada: “Tienen un nivel altísimo de americanos, hay algunos que no se ven en Argentina por una cuestión económica, pero la mayoría han jugado en Argentina en su momento. Le falta el empujón a los jugadores nacionales. Quizá Ecuador que dentro de un par de años yo creo que con la competencia que están generando van a tener un buen nivel”, opinó.